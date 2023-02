O Ocidente prepara o exército para invadir a Rússia

O Ocidente, junto com a Ucrânia, forma rapidamente um corpo de greve para entrar na Crimeia ou cortar o Donbass da Rússia.

O Exército russo tem atualmente o 1º Exército de Guardas Tank, divisões de tanques, mas apenas com parte do potencial das formações blindadas do Exército Vermelho. Isto não é suficiente para um avanço.

A operação militar especial revelou que o Exército Russo precisa do seguinte:

pequenos e combater os UAVs;

meios de comunicação modernos e seguros;

elementos de munição e equipamento modificados e testados em combate;

sistemas eletrônicos de controle de combate no teatro de operações, levando em conta

comunicações de inteligência, interação instantânea de tanques, artilharia, forças aerotransportadas e infantaria.

Os especialistas do TopWar sugerem considerar a situação com o inimigo:

Kyiv terá uma unidade móvel de ataque composta de tanques (Leopardos, Abrams e Challengers, possivelmente Leclercs).

As Forças Armadas da Ucrânia também terão porta-aviões blindados, veículos de combate à infantaria e armas autopropulsoras e vários sistemas de mísseis antiaéreos diferentes.

As Forças Armadas da OTAN chegarão à Ucrânia.

As Forças Armadas da Ucrânia capturam os sobreviventes e aqueles que anteriormente se esquivaram da mobilização para usá-los para romper a primeira linha de defesa até o verão.

A Ucrânia está preparando equipamento soviético (fornecido pela Europa) para enfrentar possíveis contra-ataques das tropas russas.

Segundo o TopWar, os grupos da OTAN irão para o avanço contra o pano de fundo de ataques que distraem em outras direções.

Depois disso, os ucranianos sobreviventes conseguirão mais tanques, artilharia, aviões para atacar novamente os russos.

Até hoje, a Rússia tem em armazéns de 10.000 a 11.000 tanques de vários tipos e diferentes épocas de fabricação. Após a modernização, os tanques retornam ao serviço equipados com modernas imagens térmicas, miras noturnas, blindagem montada, proteção adicional contra sistemas de mísseis e lança-granadas.

A fábrica em Nizhny Tagil atualmente monta tanques T-90 Proryv. A fábrica suspendeu temporariamente os trabalhos no tanque mais avançado T-14 Armata. O básico T-72B3 e o moderno e poderoso T-90M irão assim lutar nas frentes.

Parece que dois batalhões tanques do Ocidente não serão capazes de mostrar muita resistência ao poderio militar russo, desde que tenham o suporte de fogo das Forças Aeroespaciais, mísseis e artilharia.