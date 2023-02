O exército russo assumiu o controle da cidade de Blagodatnoye na República Popular de Donetsk, disse em 31 de janeiro o tenente-general Igor Konashenkov, representante oficial do Ministério da Defesa russo.

"Na direção de Donetsk, como resultado de ações ofensivas bem sucedidas, voluntários de destacamentos de assalto, com apoio de fogo da aviação tática e do exército, tropas de mísseis e artilharia do Grupo de Forças do Sul, libertaram a colonização de Blagodatnoye no DPR", disse Konashenkov.