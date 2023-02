Mais de 9.000 russos mobilizados ilegalmente voltam para casa

Os promotores russos retornaram mais de 9.000 russos que haviam sido mobilizados ilegalmente durante a operação militar especial na Ucrânia, disse o jornal Kommersant na terça-feira, 31 de janeiro, com referência ao Procurador Geral da Rússia Igor Krasnov.

Segundo a publicação, o Procurador-Geral informou o presidente russo Vladimir Putin sobre o retorno dos homens mobilizados ilegalmente. Os promotores conseguiram devolver muitos que não deveriam ter sido mobilizados por razões de saúde, observou Krasnov.

No início de 31 de janeiro, ao anunciar uma reunião com Krasnov, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, observou que o presidente instruiu o Gabinete do Procurador-Geral para tratar ativamente de questões relacionadas com a operação militar especial.