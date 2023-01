Devido às ações do Ministério da Defesa russo, a Rússia conseguiu parar a implementação de programas biológicos militares americanos no território da Ucrânia, disse na segunda-feira, 30 de janeiro, o chefe das Forças de Proteção Radiação, Química e Biológica das Forças Armadas russas, Igor Kirillov.

