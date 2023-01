As Forças Armadas russas conseguiram tomar posições mais vantajosas na área de Vuhledar na República Popular de Donetsk (DPR), disse o tenente-general Igor Konashenkov, um representante oficial do Ministério da Defesa russo, aos repórteres na segunda-feira, 30 de janeiro.

Segundo Konashenkov, as unidades do grupo de tropas da Vostok fizeram com que os militares ucranianos da 1ª brigada de tanques sofressem uma desflagelação por fogo. Os militares russos também atacaram a 102ª brigada de defesa territorial perto da vila de Uspenovka, na região de Zaporizhzhia, disse Konashenkov.