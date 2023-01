Os manifestantes cantam ao novo Embaixador dos EUA na Rússia Lynne Tracy

Uma multidão de manifestantes cantando slogans anti-americanos "deu as boas-vindas" à nova Embaixadora dos EUA em Moscou, Lynne Tracy, quando ela chegou ao prédio do Ministério das Relações Exteriores russo, relata a RIA Novosti.

Um dos vídeos de sua chegada, pode-se ouvir os manifestantes entoando slogans como estes:

"A América é um país terrorista!"

"A guerra é um negócio dos EUA!"

"O que você veio fazer?"

Protegido pela polícia russa, o embaixador saiu do veículo com placas diplomáticas americanas e passou a receber credenciais do vice-ministro das Relações Exteriores russo Sergei Ryabkov.

Anteriormente, a porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, disse que a Rússia esperava que o novo embaixador aprendesse com os erros de Michael McFaul, que havia ocupado este cargo de 2012 a 2014.