Kremlin: Putin não ameaçou matar Johnson em ataque com mísseis

As alegações do ex-primeiro ministro britânico Boris Johnson sobre as supostas ameaças de ataque de mísseis do presidente russo Vladimir Putin durante uma conversa telefônica não passam de mentiras, disse o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo relatórios da TASS.

"O que o Sr. Johnson disse não é verdade". Mais precisamente, isto é uma mentira", disse Peskov em um comentário a uma pergunta sobre a conversa telefônica que o ex-primeiro ministro britânico teve com Putin em 2 de fevereiro de 2022.

Johnson poderia "deliberadamente mentir" sobre as supostas ameaças pessoais de Putin, disse Dmitry Peskov.

"Ou é uma mentira deliberada - então você tem que perguntar ao Sr. Johnson por que ele escolheu colocar dessa forma - ou era uma mentira inconsciente e ele de fato não entendeu sobre o que Putin estava falando com ele".

Segundo Peskov, Putin tinha dito a Johnson que se a Ucrânia aderisse à OTAN, então os mísseis americanos ou da OTAN colocados perto das fronteiras da Rússia conseguiriam chegar a Moscou em minutos. Pode ter havido um mal-entendido, sugeriu Peskov.

Anteriormente, Johnson revelou detalhes de sua conversa com Putin antes do início da operação militar especial na Ucrânia. O político britânico alegou que o líder russo, durante uma "conversa telefônica muito longa e extremamente extraordinária", tentou incutir nele o medo.