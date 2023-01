Ataque com drone a instalações militares iranianas pode levar a conseqüências imprevisíveis

A Rússia condena o ataque com drone a uma instalação militar no Irã, disse Maria Zakharova, uma representante oficial do Ministério das Relações Exteriores russo.

Em 29 de janeiro à noite, vários drones atacaram um armazém militar na cidade iraniana de Isfahan, o centro administrativo da província de mesmo nome. Um drone foi abatido por um sistema de defesa aérea, dois outros caíram em armadilhas defensivas. Ninguém ficou ferido em conseqüência do incidente.

"Condenamos veementemente qualquer ação provocatória que possa levar a uma escalada descontrolada das tensões na região que já está longe de ser calma", disse o diplomata.

Tais ações poderiam levar a consequências imprevisíveis para a estabilidade e a paz no Oriente Médio.

"Isto deve ser compreendido tanto pelos organizadores da ousada república, seus mestres, quanto por aqueles que se regozijam com esta esperança em vão de enfraquecer o Irã", acrescentou ela.

Em 29 de janeiro, foi noticiado que as autoridades iranianas iniciaram uma investigação sobre o incidente. Ao mesmo tempo, The Wall Street Journal escreveu citando fontes do governo dos EUA, escreveu que Israel estava envolvido no ataque do drone.