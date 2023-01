O chanceler alemão Scholz dá uma resposta dura a perguntas sobre o fornecimento de caças de combate à Ucrânia

O chanceler alemão Olaf Scholz comentou com veemência as observações do líder do Partido Social Democrata (SPD) da Alemanha, Saskia Eksen, que reconheceu a possibilidade de a Alemanha entregar aviões de caça à Ucrânia, relata Die Welt.

"Em coisas tão importantes como armas, deve-se falar de fatos, de ponderação racional". Isso diz tudo", disse Scholz aos repórteres.

Anteriormente, a líder do SPD Saskia Esken (parte da coalizão governante na Alemanha), disse que a Alemanha poderia de fato fornecer aviões de caça para a Ucrânia. Ao mesmo tempo, Berlim está se esforçando por todos os meios para não se tornar uma parte do conflito, acrescentou ela. A Alemanha continua em estreito contato com os Estados Unidos sobre as questões de fornecimento de armas à Ucrânia, disse ela.

É importante para a Alemanha deixar claro ao presidente russo Vladimir Putin que "rejeitamos a agressão russa", disse Esken.