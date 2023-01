Potencial esgotado da Ucrânia, chances de contra-ofensiva magra

As tropas russas esgotaram o potencial das Forças Armadas da Ucrânia durante os últimos meses da operação especial, disse Bloomberg com referência às autoridades americanas.

Em particular, a operação se dedica a batalhas por Artemovsk (também conhecido como Bakhmut). De acordo com a agência, o confronto na área distraiu o exército ucraniano e minou as chances de Kyiv de conduzir operações contra-ofensivas em outras direções.

Ao mesmo tempo, os aliados ocidentais da Ucrânia continuam aumentando o fornecimento de armas e se preparam para enviar veículos blindados e tanques de combate para Kyiv.

Anteriormente, o ex-chefe do Serviço de Informações Externas da Ucrânia, General do Exército Mykola Malomuzh, sugeriu que as Forças Armadas da Ucrânia entrariam na ofensiva em 1,5 ou 2 meses após receberem os tanques ocidentais. De acordo com ele, a AFU conduziria a operação "ao longo de todo o corredor oriental, até a Crimeia".