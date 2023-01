As forças russas cercam Bakhmut

As tropas russas completam o cerco operacional de Bakhmut (o nome russo da cidade é Artemovsk), o comandante da unidade de forças especiais de Akhmat, comandante adjunto do 2º Corpo do Exército da Milícia Popular da República Popular de Luhansk, disse Apty Alaudinov, relatórios TASS.

De acordo com Alaudinov, as forças russas bloquearam quase todas as formas que as Forças Armadas da Ucrânia estavam utilizando. Os militares ucranianos têm apenas uma rota à sua disposição, mas as forças russas vão tomar o controle total da rota muito em breve, acrescentou ele.

Foi noticiado anteriormente que o exército ucraniano estava destacando forças adicionais para a área de Bakhmut, pois estava sofrendo perdas na periferia da cidade.

Também foi dito que as forças russas assumiram o controle da fábrica de champanhe local, que era uma das maiores empresas do setor em toda a Europa Oriental.

"Nossos combatentes estão avançando muito bem. O inimigo está tentando jogar novas unidades lá dentro em agonia. Eles não têm tido muito sucesso em fazer isso, pois já começam a sofrer perdas à medida que se aproximam", disse Alaudinov.

Ele também afirmou que os suprimentos dos tanques ocidentais não teriam um forte impacto sobre o curso da operação especial. Se os tanques da OTAN pudessem ter dado uma contribuição significativa para o desenvolvimento das hostilidades, a questão de sua participação no campo de batalha teria sido decidida nos primeiros meses do conflito".