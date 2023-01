As declarações de Victoria Nuland indicam falta de flexibilidade na posição dos EUA

Declarações recentes da Subsecretária de Estado para Assuntos Políticos Victoria Nuland sugerem que Washington carece de manobrabilidade e flexibilidade, disse Dmitry Peskov, porta-voz oficial do presidente russo Vladimir Putin, segundo relatórios da RIA Novosti.

"Ela repetiu a coleta de teses que atestam a falta de manobrabilidade e flexibilidade na posição dos EUA, que, por sua vez, é diametralmente oposta à nossa posição", disse o porta-voz do Kremlin, respondendo a uma pergunta se as observações de Nuland sobre o acordo de Washington para facilitar as sanções poderiam ser consideradas um passo em direção às negociações.

Moscou não viu soluções diplomáticas para a questão no que Nulad disse, acrescentou ele.

Anteriormente, Victoria Nuland anunciou a disponibilidade de Washington para aliviar as sanções existentes contra a Rússia para negociar uma solução para o conflito na Ucrânia e a retirada das forças russas da Ucrânia. Ela também observou que ela gostaria de uma medida para aliviar as sanções se Moscou decidisse conduzir negociações sérias e retirar suas forças do território da Ucrânia. A Rússia também precisaria concordar em devolver os territórios anexados, acrescentou Nuland.