As quatro novas regiões da Rússia para mudar da época de Kyiv para Moscou

Quatro novas regiões russas - Donetsk e Luhansk República Popular (DPR e LPR), Zaporozhye (soletrada à maneira ucraniana como Zaporizhzhia) e regiões Kherson - mudarão para a hora de Moscou, informou uma mensagem publicada no canal oficial de telegramas do Ministério da Indústria e Comércio da Rússia.

A Rússia continua sincronizando sua legislação depois de incorporar quatro novas entidades, disse também o ministério.

"Num futuro próximo, as regiões DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson passarão a fazer parte do segundo fuso horário, onde a hora de Moscou é afetada", diz a mensagem.

O projeto de lei relevante foi apresentado ao governo russo. As quatro regiões viviam no fuso horário de Kyiv, UTC+2 (uma hora antes de Moscou) e UTC+3 no horário de verão.

"Atualmente, é o horário de Moscou que de fato opera nas novas entidades, e o novo projeto de lei regulará isso oficialmente", acrescentou o ministério.

Em 26 de janeiro, foi relatado que a Rússia havia preparado um projeto de lei sobre a inclusão das quatro novas regiões no sistema de seguro social. O governo também preparou um projeto de lei que prevê um procedimento especial para estabelecer o mínimo de subsistência médio.