Drone capta imagens aéreas de Vuhledar em chamas

O correspondente militar Alexander Kots publicou um vídeo aéreo da cidade em chamas de Vuhledar enquanto ela estava sendo invadida pelas tropas russas.

A filmagem do zangão mostra a cidade sob a vista de um pássaro. Chamas de fogo podem ser vistas entre edifícios de vários andares da era soviética e pilares de fumaça subindo para o céu noturno.

As forças russas entraram em Vuhledar na manhã de 26 de janeiro, combatendo as Forças Armadas Ucranianas na periferia da cidade. As tropas russas logo bloquearam o Pokrovsk-Vuhledar.