A Alemanha toma decisões históricas para fornecer tanques Leopard a Kyiv

A decisão do governo alemão de fornecer tanques Leopard à Ucrânia é historicamente errada, disse Sevim Dagdelen, deputado alemão, membro do Partido de Esquerda, segundo relata a RIA Novosti.

De acordo com o deputado, tal decisão foi tomada sob pressão dos EUA. A Ucrânia precisa de diplomacia, mas não de armas, disse ela acrescentando que o fornecimento de armas só levaria a mais mortes.

A deputada também disse que, de acordo com pesquisas de opinião pública, a maioria dos cidadãos alemães se opôs ao fornecimento de tanques à Ucrânia. De acordo com Dagdalen, a decisão só poderia atender aos interesses da indústria de defesa dos EUA, pois os Estados Unidos poderiam fornecer seus tanques para a Alemanha.

"Eles [os americanos] estão nos empurrando, os alemães, para este incêndio, para a linha de frente deste fogo, especialmente no que diz respeito aos seus próprios interesses, fornecendo seus próprios produtos militares-industriais, e para ter a situação de que a Alemanha e a Rússia, para sempre, não têm nenhuma relação. Isto foi no passado. Quando você vê os livros de Brzezinski e assim por diante, de muitos think tankers nos Estados Unidos, sempre foi um objetivo das elites americanas destruir a relação entre a Alemanha e a Rússia", disse Sevim Dagdelen.

Anteriormente, Jan Nolte, membro do Bundestag do Partido Alternativo para a Alemanha, também condenou a decisão da Alemanha de enviar os tanques Leopard 2 para Kyiv. De acordo com Nolte, este é apenas mais um passo para a escalada militar. A maioria dos políticos alemães não sabe o que está acontecendo na Ucrânia, acrescentou ele.