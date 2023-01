Zelensky agora pede ao Ocidente aviões de caça de quarta geração e mísseis de longo alcance

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky começou a pedir à OTAN aviões de combate e mísseis de longo alcance.

Em seu discurso, publicado no site do Escritório do Presidente da Ucrânia, Zelensky disse que em 25 de janeiro ele falou com o Secretário Geral da OTAN Jens Stoltenberg.

"Devemos desbloquear os fornecimentos de mísseis de longo alcance para a Ucrânia". É importante para nós expandirmos nossa cooperação na artilharia". Devemos conseguir os suprimentos de aeronaves para a Ucrânia". Este é um sonho. E este é um objetivo", disse ele.

Kyiv pode conseguir tudo menos armas nucleares do Ocidente

Anteriormente, o Conselheiro do Ministro da Defesa da Ucrânia Yuriy Sak disse que Kyiv poderia obter qualquer coisa do Ocidente, exceto armas nucleares.

"Eles não queriam nos dar artilharia pesada, mas depois nos deram a nós". Eles não queriam nos dar sistemas HIMARS, mas então eles nos deram. Eles não queriam nos dar tanques, agora eles nos dão tanques", disse o oficial.

Agora Kyiv tentará fazer com que o Ocidente forneça aviões de caça de quarta geração dos países da OTAN.

Em 25 de janeiro, o governo dos EUA decidiu enviar 31 tanques Abrams para a Ucrânia como parte de um novo pacote de ajuda militar. Washington fornecerá a Kyiv peças de reposição e equipamentos para tanques, assim como munições para eles.