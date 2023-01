A Rússia mostrará uma resposta dura ao fornecimento de armas da OTAN à Ucrânia

A Rússia está pronta para mostrar uma resposta dura aos fornecimentos de armas da OTAN para a Ucrânia, deputado da Duma e chefe da delegação russa nas conversações internacionais em Viena, disse Konstantin Gavrilov, segundo relatórios da RIA Novosti.

De acordo com Gavrilov, Moscou responderá imediatamente se Washington e os países da OTAN fornecerem a Kyiv armas capazes de atingir cidades no interior do território russo.

"Não diga mais tarde que não o advertimos", concluiu Gavrilov em uma reunião dos Estados membros da OSCE sobre questões de segurança militar e controle de armas.

Anteriormente, o Chefe do Estado-Maior General do Exército Tcheco Karel Řehka disse que no caso de um conflito militar entre a OTAN e a Rússia, os exércitos dos países da UE precisariam realizar uma mobilização parcial de pessoas e equipamentos.