A Rússia se prepara para aprisionar Vuhledar enquanto as forças ucranianas perdem a primeira linha de defesa

As Forças Armadas da Ucrânia perderam a primeira linha de defesa perto de Vuhledar (soletrada à maneira russa como Ugledar) e se retiraram para a cidade, disse o correspondente de guerra Andriy Rudenko no Telegrama.

Segundo Rudenko, as tropas ucranianas tomaram posições preparadas em uma mina na periferia da cidade, pois as comunicações subterrâneas são bem adequadas para a defesa.

"O inimigo também levantou reservas. Nossa artilharia está destruindo os reforços e desmantelando as fortificações inimigas", escreveu ele.

Vuhledar é uma grande cidade com zonas industriais e prédios altos, observou Rudenko. As forças russas precisam aprisionar a cidade para ter sucesso, acrescentou ele.

Anteriormente, as Forças Armadas da Ucrânia fizeram tentativas fracassadas de contra-atacar as forças russas perto de Vuhledar. Como resultado, as tropas ucranianas perderam pelo menos 200 pessoas mortas e feridas.

A Ucrânia admite a perda de Soledar

Enquanto isso, Serhiy Cherevaty, representante do Grupo Oriental das Forças Armadas da Ucrânia, confirmou a retirada das tropas ucranianas de Soledar, relata a AFP.

Em 12 de janeiro, o Ministério da Defesa russo disse que as forças russas estabeleceram o controle sobre a cidade de Soledar.