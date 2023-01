O embaixador russo em Washington Anatoly Antonov comentou sobre relatórios sobre a intenção de Washington de fornecer tanques M1 Abrams a Kyiv.

Em um posto no canal Telegrama da Embaixada, Antonov chamou os possíveis suprimentos de tanques Abrams para a Ucrânia de uma provocação flagrante contra a Rússia. Se os americanos tomarem esta ação, eles não serão capazes de justificá-la com argumentos de "armas defensivas".

O embaixador revelou as conseqüências da entrega de Abrams à Ucrânia e prometeu que todos os tanques de Abrams teriam que ser destruídos.

"Sem dúvida, se eles decidirem enviar tanques M1 Abrams para Kyiv, os militares russos destruirão os tanques americanos juntamente com todas as outras amostras de material militar da OTAN", disse Anatoly Antonov. "Ninguém deveria ter qualquer ilusão sobre o verdadeiro agressor no atual conflito", acrescentou ele.