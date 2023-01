A Rússia tem estoques suficientes de todos os tipos de armas - Medvedev

A Rússia tem estoques suficientes de armas e meios de destruição, disse Dmitry Medvedev, Vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia durante uma reunião do grupo de trabalho do complexo militar-industrial. Os participantes da reunião discutiram medidas de controle sobre a produção dos tipos de armas mais populares, equipamentos militares e especiais, relatórios Interfax.

"Nossos adversários estão atentos". Eles dizem periodicamente que não temos esta ou aquela coisa, que nos restam mísseis por 2,5 vezes, então eles dirão outra coisa". Eu quero desapontá-los. Já temos o suficiente de tudo", disse Medvedev.

As empresas do complexo militar e industrial russo aumentaram os suprimentos de reconhecimento e de aeronaves de combate, bem como de munição para as Forças Armadas russas.

Este ano, as empresas de defesa russas fornecem a maioria dos tipos de armas e equipamentos militares mais procurados. São cerca de milhares de peças de armas, disse Medvedev.

No início de janeiro, o serviço de imprensa Kalashnikov relatou uma produção recorde de armas durante os últimos 20 anos. A produção de armas militares e civis aumentou em 40%.

Em dezembro, Medvedev anunciou que as empresas russas defenсe estavam produzindo e fornecendo continuamente armas para as necessidades do exército de acordo com as novas tarefas.