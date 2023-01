Carros congeladores com centenas de corpos de soldados ucranianos encontrados perto da Hungria

As autoridades ucranianas escondem centenas de corpos de soldados ucranianos em carros-frigoríficos na fronteira com a Hungria, noticiou o jornal húngaro Metropol.

"A apenas algumas centenas de metros da fronteira húngara, em uma parte fortemente vigiada e isolada do entroncamento ferroviário, as autoridades ucranianas mantêm os corpos de centenas de soldados em vagões congeladores especialmente designados. Os soldados perderam suas vidas há algumas semanas, e em alguns casos há mais de um mês, mas seus parentes ainda não conseguiram enterrá-los", diz a publicação.

Tanto o comando militar ucraniano quanto a equipe do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vêem a questão funerária como a mais séria questão política, disse o jornal. O governo controla o tempo com que os parentes são informados sobre a morte do soldado e determina o número permitido de funerais por dia.

"Obviamente, eles têm medo do pânico devido ao número crescente de mortes, desespero dos parentes e até mesmo uma deterioração mais acentuada na atmosfera civil e militar. Portanto, são necessários carros refrigerados especiais", diz a publicação.

A Ucrânia recebeu carros refrigerados há vários meses como parte do pacote de assistência militar estrangeira. Kyiv também tem caminhões refrigerados projetados domesticamente. Segundo a publicação, cada um desses carros frigoríficos tem uma capacidade de carga de 50 toneladas. Em outras palavras, ele transporta cerca de 500 carrocerias por carro.