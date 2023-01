A Ucrânia armazena mísseis HIMARS e munições para outros sistemas de defesa aérea ocidentais em usinas nucleares, relatórios do Serviço de Inteligência Externa da Rússia (conhecido pelas iniciais russas como SVR) em seu website.

De acordo com o SVR, as Forças Armadas da Ucrânia armazenam munições em instalações nucleares.

No final de 2022, vários vagões ferroviários carregados com foguetes e cartuchos de artilharia de grande calibre foram entregues do exterior à usina nuclear de Rivne via estação ferroviária de Rafalovka, o serviço especial notado.