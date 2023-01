Clientes KFC em São Petersburgo perdem-no enquanto esperam por seu balde

Uma briga começou em um restaurante KFC em São Petersburgo entre funcionários e vários clientes. Um vídeo mostrando o início do conflito apareceu nas mídias sociais.

O vídeo mostra vários visitantes em pé na caixa e pedindo aos funcionários para dar-lhes seu pedido. Um deles começa a agir de forma agressiva e chama os funcionários de nomes. O homem é visto batendo sua mão no balcão e gritando: "Você me dá meu pedido agora"!

Dois homens então sobem sobre o balcão e começam a brigar com os funcionários. Um dos homens pode ser ouvido dizendo: "Você me dá minha ordem agora": "Dê-me meu balde até eu violar você!"

O conflito evoluiu rapidamente para uma briga com outros clientes e a segurança do restaurante. Um dos visitantes usou um spray de pimenta na tentativa de se proteger contra os atacantes, mas estes últimos tomaram posse do spray e o usaram contra o visitante.

A briga terminou quando a polícia chegou. O restaurante estava fechado.