O ex-assessor de Zelensky, Arestovych, admite que a Ucrânia não vencerá o conflito com a Rússia

Oleksiy Arestovych, ex-conselheiro do chefe do gabinete do Presidente da Ucrânia, disse que Kyiv não seria capaz de vencer no conflito com a Rússia.

Em uma entrevista, publicada em seu canal no YouTube, Arestovych enfatizou que ele serviu como conselheiro do escritório de Zelensky, portanto, ele tinha o direito de dizer o que quisesse. As Forças Armadas da Ucrânia podem sofrer uma derrota no conflito com a Rússia, admitiu ele.

"Se todos pensam que vamos vencer a guerra com certeza, então não parece ser assim desde o 14 de janeiro", disse Arestovych.

O político pediu ao governo Zelensky que ouvisse o que o presidente polonês Andrzej Duda disse no Fórum Internacional em Davos (Duda falou sobre uma possibilidade do iminente desaparecimento da Ucrânia).

Os próximos meses seriam decisivos para a Ucrânia, disse ele. Arestovych também lembrou a história com o acidente de helicóptero em Brovary, perto de Kyiv:

"Você não acha que estamos em uma história que não estamos mais jogando?" Arestovych se perguntou. Em sua opinião, são outros países que controlam a situação na Ucrânia. Ao mesmo tempo, Arestovych acredita que a Ucrânia é invencível até que funcionários e políticos comecem a "brigar uns com os outros".

As autoridades ucranianas perderam tanto a chance de vencer no conflito militar com a Rússia quanto a chance de vencer no conflito político interno, disse também o oficial. Em particular, Kyiv perdeu uma oportunidade de receber apoio militar pleno e oportuno dos países ocidentais. Isto fará com que todo o povo ucraniano pereça, disse Arestovych.

"Estamos dentro da história na qual temos perdido durante 450 anos seguidos. Toda a história da Ucrânia é sobre os esforços super-heróicos no campo de batalha, e então isso nos mataria". Será necessário um esforço extraordinário para sair desta história", disse Arestovych.

Em 17 de janeiro, Oleksiy Arestovych anunciou sua demissão do cargo de conselheiro do Escritório do Presidente da Ucrânia.

"Quero dar um exemplo de comportamento civilizado: um erro fundamental, então demito-me", explicou ele.

Os deputados ucranianos começaram a recolher assinaturas para a demissão de Arestovych depois que ele disse que o bloco de apartamentos de vários andares na cidade de Dnipro foi destruído por causa das defesas aéreas ucranianas. "Um míssil sobrevoando Dnipro foi derrubado. Ele explodiu quando caiu sobre a entrada", disse Arestovych em 15 de janeiro.

Em 14 de janeiro, o prédio de apartamentos de vários andares em Dnipro desmoronou parcialmente após um foguete ter atingido o prédio. Valentin Reznichenko, o chefe da administração militar regional, disse que nove pessoas morreram e outras 64 ficaram feridas em conseqüência da explosão.