Tropas russas assumem o controle da aldeia de Krasnopolye, na República Popular de Donetsk

As Forças Armadas russas assumiram o controle do assentamento de Krasnopolye na República Popular de Donetsk (DPR), disse o tenente-general Igor Konashenkov, porta-voz oficial do Ministério da Defesa, aos repórteres.

Segundo Konashenkov, não são apenas as unidades regulares das Forças Armadas, mas também "voluntários de destacamentos de assalto" que participaram da operação para estabelecer o controle sobre o vilarejo. "Na direção de Donetsk, voluntários de destacamentos de assalto, com apoio de artilharia da aviação operacional-tática e militar, tropas de mísseis e artilharia do Distrito Militar Sul, libertaram o assentamento de Krasnopolye", disse Konashenkov.

Neste setor de hostilidades, as forças russas destruíram mais de 60 soldados inimigos, bem como vários equipamentos, entre os quais o radar contra-bateria AN/TPQ-50, fabricado nos EUA.

Em 20 de janeiro, as tropas russas assumiram o controle do assentamento de Klescheevka perto de Bakhmut (Artemovsk) na mesma direção.

Krasnopolye é uma vila na região de Slavyansk do DPR. De acordo com o censo de 2001, o vilarejo abriga 327 pessoas.