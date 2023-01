Os caças PMC Wagner realizam operações de limpeza em minas de sal Soledar - Vídeo

O correspondente militar Alexander Simonov publicou um vídeo dos combatentes do PMC Wagner realizando operações de limpeza em masmorras e minas de sal da cidade de Soledar na República Popular de Donetsk (DPR).

"Os caras estão trabalhando a uma profundidade de cerca de 200 metros". Segundo o comandante, isto nunca aconteceu antes na história militar moderna", escreveu o correspondente militar comentando as filmagens.

Anteriormente, Denis Pushilin, governador interino do DPR, disse que as Forças Armadas da Ucrânia (AFU) estavam redistribuindo unidades para a área da cidade de Artemovsk (o nome ucraniano da cidade é Bakhmut). De acordo com ele, o exército ucraniano está tentando atrasar o avanço das forças russas.