Batalhão ucraniano e comandantes de companhia se retiram de Soledar

Comandantes de companhias e batalhões das Forças Armadas da Ucrânia (AFU) começaram a se retirar da cidade de Soledar em 7 de janeiro, disseram prisioneiros de guerra ucranianos.

Segundo a RT, as forças russas estabeleceram controle parcial sobre o cruzamento da rodovia E-40 Artemovsk-Soledar, o que excluiu a possibilidade de as Forças Armadas da Ucrânia se retirarem. Quase 90% dos que foram cativados nesta área foram mobilizados de outras regiões. Foram os cativados soldados ucranianos que disseram que os comandantes da companhia e do batalhão do exército ucraniano deixaram a área em 7 de janeiro e recuaram para Minkovka, 20 quilômetros a oeste de Soledar.

Em 10 de janeiro, foi noticiado que as Forças Armadas da Ucrânia estavam planejando retirar-se de Soledar. De acordo com relatórios não confirmados, Valery Zaluzhny, o Comandante-Chefe das Forças Armadas da Ucrânia, anunciou que a situação na região era crítica e insistiu que as tropas ucranianas deveriam retirar-se da cidade.

Anteriormente, um prisioneiro de guerra ucraniano disse que as Forças Armadas da Ucrânia estavam sofrendo perdas colossais. O militar também disse que ninguém estava pagando indenizações às famílias dos soldados falecidos. Segundo ele, os comandantes ucranianos enviam soldados "para o massacre".