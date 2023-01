Vídeo: Rapaz tem sua cabeça presa em escada rolante em movimento em Moscou

Em Moscou, uma criança ficou com a cabeça presa em uma escada rolante em movimento. O garoto acabou em tratamento intensivo.

Na manhã de 3 de janeiro, Misha, de 11 anos, e seu pai estavam saindo da estação Okruzhnaya. Quando estavam subindo a escada rolante, o menino colocou sua cabeça na mão que estava descansando sobre o corrimão em movimento. Em algum momento, ele foi puxado entre a escada rolante e a estrutura suspensa. Seu pai correu imediatamente para ajudar, mas parece pelo vídeo que ele não pôde fazer nada. A escada rolante parou em cerca de um minuto.

Depois que os socorristas EMERCOM libertaram o menino da armadilha, ele foi hospitalizado com urgência na unidade de terapia intensiva do hospital infantil. Ele foi diagnosticado com uma fratura multicominutiva, deslocamento da mandíbula inferior e múltiplas contusões no tecido mole de sua cabeça e rosto.