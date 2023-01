Medvedev chocados Estados da OTAN modernizam tanques soviéticos T-72 para a Ucrânia

A Rússia precisa trabalhar mais rápido e eficientemente nos tanques, disse Dmitry Medvedev, Vice-Presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Primeiro Vice-Presidente da Comissão Militar-Industrial (MIC), após visitar a JSC 61st Armoured Repair Plant em São Petersburgo.

Medvedev chamou a atenção dos presentes para o fato de que os países ocidentais financiaram a modernização de 100 tanques do modelo soviético T-72 para posteriormente enviar esses tanques para a Ucrânia.

"Quero enfatizar isto: eles não são tanques estrangeiros, mas o T-72". Eles fizeram isso para fornecê-los à Ucrânia a partir do legado soviético". Na verdade, nossos adversários estão fazendo o mesmo, e devemos agir mais rápido, mais persistente e mais eficientemente neste ponto", disse Medvedev.

Medvedev também disse que os responsáveis por falhas repetidas no cumprimento de contratos de defesa do Estado enfrentariam responsabilidade criminal.

"Isto é novo normal, não fizemos isto antes, mas é preciso entender que, se necessário, seremos forçados a recorrer a isto", explicou ele.

Em 26 de dezembro, o presidente russo Putin nomeou Medvedev para o cargo de seu primeiro adjunto no complexo militar e industrial. Esta é a primeira vez que tal cargo aparece no país. De acordo com o decreto de Putin, o primeiro delegado tem o poder de realizar reuniões independentes do complexo militar e industrial em vez do presidente.