Marinheiro russo desaparece do navio durante a viagem de Kaliningrado a São Petersburgo

Um marinheiro russo desapareceu sem deixar rastro do navio Buran do Serviço de Salvamento Marinho da Rússia durante uma viagem de Kaliningrad até o Grande Porto de São Petersburgo, disse Mash no canal Moika Telegram.

O capitão do navio relatou o incidente. De acordo com ele, o homem de 33 anos passou pelo menos dez anos no mar, mas se comportou de forma estranha na navegação deste navio. Segundo outros membros da tripulação, o marinheiro estava emocionalmente desequilibrado e se queixava de alucinações.

Presumivelmente, o homem desapareceu na região de Baltiysk, no Golfo de Gdansk. As circunstâncias de seu desaparecimento permanecem desconhecidas.