Ucrânia confirma chefe de pessoal das Forças Especiais de Serviço de Fronteira do Estado morto

O Serviço de Fronteiras do Estado da Ucrânia confirmou a morte do Coronel Yuriy Yurchik, Chefe de Pessoal das Forças Especiais do departamento. Yurchik foi morto perto do assentamento de Soledar, o serviço de imprensa do departamento escreveu em Telegrama.

"Hoje nos despedimos da guarda de fronteira Yuri Yurchik, que foi morto perto de Soledar. Ontem, houve um grande bombardeio inimigo na direção de Soledar, que tirou a vida do coronel Yuriy Yurchik", disse o Serviço de Fronteiras do Estado em uma declaração.

De acordo com o departamento, Yurchik liderou a defesa em posições de atirar perto de Soledar.

O correspondente militar Andrey Rudenko relatou em 9 de janeiro que Yurchik foi morto durante um ataque da artilharia russa.

Enquanto isso, os combatentes da empresa militar privada PMC Wagner avançam na área das cidades de Soledar e Bakhmut (Artemovsk) na República Popular de Donetsk (DPR). Como observado, os combatentes da PMC Wagner destroem "um grande número de adversários".

No dia 7 de janeiro, foi noticiado que o poderoso ucraniano Andrey Dmitriev foi morto em batalhas perto de Bakhmut (também conhecido como Artemovsk). O atleta foi mortalmente ferido durante os combates na região de Donetsk. Ele tinha participado de muitas competições em sua terra natal e recebeu prêmios por suas conquistas.