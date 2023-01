Patrushev: Americanos saíram do Afeganistão para preparar a Ucrânia para a ofensiva

Os Estados Unidos retiraram tropas do Afeganistão para preparar a Ucrânia para uma ofensiva, disse Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança russo, em entrevista ao jornal Argumenty i Fakty, explicando as razões por trás das ações dos EUA e do conflito na Ucrânia.

Segundo Patrushev, seu ponto de vista encontrou uma confirmação também nos Estados Unidos.

"A súbita partida dos americanos deste país [Afeganistão], como se viu, foi em grande parte devido ao fato de eles se concentrarem na Ucrânia (...). A propósito, o Secretário de Estado americano Blinken confirmou que quando disse que se os militares americanos não tivessem saído do Afeganistão, Washington não teria sido capaz de alocar tanto dinheiro para a Ucrânia", disse Patrushev ao jornal.

Durante a mesma entrevista, Patrushev observou que o povo da Ucrânia deve entender que os países ocidentais estavam lutando contra a Rússia por procuração usando a Ucrânia.

Os EUA começaram a retirar tropas do Afeganistão na primavera de 2021. Aproveitando a redução do contingente militar americano, os militantes talibãs* (o movimento é proibido na Rússia e reconhecido como terrorista) capturaram várias regiões do país antes de tomar o controle de sua capital, Cabul, em 15 de agosto. Muitos políticos e diplomatas (entre eles os russos) chamaram então o movimento de Washington de um grande fracasso americano. Washington, no entanto, insistiu que a retirada das tropas era necessária.

*grupo terrorista, banido na Rússia