O foguete ucraniano S-300 cai em Belarus

Um foguete ucraniano caiu no território da Bielorrússia. Isto foi relatado pelo Pool do canal First Telegram, que é próximo ao presidente bielorrusso Alexander Lukashenko.

Um míssil S-300 ucraniano caiu no território da Bielorrússia na manhã de 29 de dezembro, noticiou a agência de notícias BelTA.

O incidente ocorreu em 29 de dezembro, durante o período de 10 a 11 da manhã.

As circunstâncias do incidente ainda não foram estabelecidas.

Acredita-se que o foguete possa ter pousado acidentalmente no território da Bielorússia, como aconteceu anteriormente na Polônia. Também pode ter sido abatido pelos sistemas de defesa aérea da Bielorússia.