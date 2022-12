Os EUA querem escalar, em vez de acabar com a crise ucraniana

A Corporação RAND, think tank militar com sede nos EUA, divulgou um relatório que descreveu uma estratégia dos Estados Unidos para intensificar o confronto com a Rússia.

Embora Washington exija negociações com Moscou, os EUA não pretendem congelar o conflito. Pelo contrário, Washington vai agravar o conflito.

Segundo os analistas do RAND, a principal tarefa dos Estados Unidos é "punir" e "conter" a Federação Russa. Os americanos querem organizar tudo de forma que a Rússia não tenha a oportunidade de usar armas nucleares. Eles também não querem um confronto direto entre a Rússia e a OTAN para desencadear.

Há três cenários para uma possível escalada:

A Rússia ataca um aliado dos EUA na OTAN,

Washington reage a este ataque,

Moscou reage subseqüentemente à situação.

Os especialistas também analisaram vários cenários de hostilidades, um dos quais envolve uma greve cinética superior no território da Rússia. Entretanto, neste caso, é preciso garantir que Moscou não perceba tal ataque como um "prelúdio" para uma guerra em larga escala com o Ocidente.

No caso de um ataque com mísseis contra bases militares européias, os analistas do RAND sugerem que os Estados Unidos ataquem novos territórios russos sob o pretexto de que Washington os considera como territórios ucranianos.

A idéia é atacar territórios russos e militares russos, dizendo ao mesmo tempo que nem os EUA nem a OTAN são parte do conflito.