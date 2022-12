Aviões de caça supersônicos MiG-31 chegam a Kamchatka após profunda modernização

Dois aviões de caça supersônicos MiG-31BM chegaram ao regimento aéreo de Kamchatka depois de terem sido submetidos a uma profunda modernização na fábrica de aviões Sokol em Nizhny Novgorod, informou o serviço de imprensa do Distrito Militar Oriental.

"Dois caças voltaram ao regimento de aviação misto separado das Tropas e das Forças no nordeste da Rússia, de onde haviam partido anteriormente para a modernização até a versão BM", diz o relatório.

O poder de combate da aeronave foi aumentado várias vezes como resultado da modernização. Após o longo vôo, os caças modernizados passarão por manutenção e farão parte do esquadrão, onde estarão em serviço de combate para a defesa aérea em Kamchatka, no Ártico e em regiões do Extremo Norte.

Acredita-se que o MiG-31 seja o portador dos mísseis hipersônicos Kinzhal de última geração da Rússia.

As versões atualizadas das aeronaves MiG-31 podem ser equipadas com mísseis anti-radar Kh-31P, Kh-25MP ou Kh-25MPU (até seis unidades), mísseis anti-navio Kh-31A (até seis), mísseis Kh-59 e Kh-29T ar-superfície (até três) ou Kh-59M (até duas unidades), até seis bombas aéreas guiadas KAB-1500 ou até oito KAB-500 com orientação de televisão ou laser. O peso máximo de carga útil é de 9000 kg.

O MiG-31 está entre os jatos de combate mais rápidos do mundo. O Ministério da Defesa russo espera que o MiG-31 permaneça em serviço até 2030 ou mais; isto foi confirmado em 2020 quando foi feito um anúncio para estender a vida útil do serviço de 2.500 para 3.500 horas nas estruturas aéreas existentes.