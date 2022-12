Kharkiv sob bombardeio, prefeito pede aos cidadãos que fiquem em abrigos

Foi realizado um ataque com mísseis contra a cidade de Kharkiv, Ucrânia. Unidades do serviço civil para situações de emergência deixaram para o local do ataque, disse Kirill Tymoshenko, vice-chefe do escritório do presidente da Ucrânia, informou a RBC.

O prefeito de Kharkiv, Igor Terekhov, disse anteriormente que a cidade estava sendo descartada. Ele exortou os cidadãos a permanecerem em abrigos.

As sirenes aéreas continuaram na região de Kharkov. As sirenes também soaram em Poltava e Dnepropetrovsk, regiões da Ucrânia.

Em 27 de dezembro, ocorreram explosões na região de Odessa, na Ucrânia. Foi relatado que os sistemas de defesa aérea foram ativados para acalmar os veículos aéreos não tripulados. Um alerta aéreo foi anunciado em toda a Ucrânia no mesmo dia.