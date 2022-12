A Rússia cometeu um grande erro estratégico quando a operação especial estava em andamento

As autoridades russas estavam muito enganadas quando consideraram os ucranianos prudentes, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky - capaz de negociar, acredita o especialista militar Yuri Knutov.

A Rússia cometeu um erro estratégico na fase em que a operação especial na Ucrânia estava sendo planejada, acredita Yuri Knutov, o diretor do Museu das Forças Aéreas de Defesa.

Segundo ele, pode-se traçar um paralelo entre a operação militar especial e o início da Grande Guerra Patriótica, quando a União Soviética tentou evitar um grande número de baixas entre os soldados alemães e tentou conquistá-los para seu lado.

"Levamos algum tempo para perceber que os soldados alemães, que vieram até nós como trabalhadores e camponeses, não eram os trabalhadores e camponeses que nós pensávamos que fossem. Eles vieram até nós para matar e saquear", disse Yuri Knutov ao Ukraina.ru.

A Rússia também assumiu que um tratado de paz com o presidente ucraniano seria possível. Esse foi outro erro grave, disse o especialista. O comando das Forças Armadas russas retirou as tropas de Kyiv, mas o regime Zelensky aproveitou a situação para preparar as Forças Armadas da Ucrânia para uma ofensiva.