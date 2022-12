O maior banco russo envia um enorme pacote de documentos para a China para sua primeira agência

O Sberbank - o maior banco estatal da Rússia - tem a única filial estrangeira na Índia. No início de novembro, foi noticiado que o Sberbank iria abrir uma agência na China. De acordo com Alexander Vedyakhin, vice-presidente do conselho, todos os documentos necessários foram enviados à China, informa o RBC.

"Temos nos comunicado muito com o Banco Popular da China nos últimos tempos. Temos enviado um enorme pacote de documentos para lá, já que o regulador chinês é muito meticuloso com os documentos. Espero que até o final de 2023 possamos abrir uma filial na China". Normalmente leva 1,5-2 anos, mas esperamos que até o final de 2023 já tenhamos uma filial neste país", disse Alexander Vedyakhin.

O Sberbank abriu um escritório de representação na China em 2010;

Um escritório de representação do Sberbank apareceu na Alemanha em 2009;

O Sberbank tem apenas uma agência no exterior - em Nova Delhi, Índia.

Após o início da operação especial russa na Ucrânia, o Sberbank passou por sanções dos estados ocidentais: os Estados Unidos e a Grã-Bretanha congelaram os ativos do banco e proibiram cidadãos de fazer negócios com ele, enquanto a UE desconectou o Sberbank do sistema interbancário de troca de dados SWIFT.

Os representantes do Sberbank disseram mais tarde que as sanções afetariam a situação atual nos acordos internacionais. No início de junho, o banco deixou de fazer liquidações de yuan. O site Frank Media disse então que o Sberbank suspendeu os acordos de yuan devido à política de um banco correspondente. Dez dias depois, o banco retomou os assentamentos na moeda chinesa.