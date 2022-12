Coréia do Sul entra em pânico quando os UAVs norte-coreanos invadem o espaço aéreoф

Os militares sul-coreanos dispararam vários tiros de advertência após cinco drones norte-coreanos terem atravessado a fronteira entre os dois países, disse a Yonhap News Agency.

Os militares sul-coreanos avistaram vários drones no céu nas áreas de fronteira da província de Gyeonggi às 10h25, horário local, disseram à agência os Chefes do Estado-Maior Conjunto.

Os drones cruzaram a linha de demarcação militar que separa a Coréia do Sul da Coréia do Norte. Eles foram vistos nas cidades de Gimpo e Paju, assim como na ilha de Ganghwa. Pelo menos um drone norte-coreano também foi visto no céu sobre a capital da República da Coréia, Seul.

Em resposta, o exército sul-coreano abriu fogo de advertência. Depois disso, a Coréia do Sul lançou caças e helicópteros de ataque para abater os UAVs.

O avião de ataque sul-coreano KA-1 cai durante a decolagem.

A aeronave de ataque sul-coreana KA-1, que deveria participar da destruição dos drones, despenhou-se enquanto decolava da base aérea de Wonju. Ambos os pilotos se ejetaram e sobreviveram. A causa do acidente ainda é desconhecida.

A invasão dos drones norte-coreanos também levou à suspensão dos vôos civis nos aeroportos de Gimpo e Incheon. O tráfego aéreo foi suspenso às 13:08 e 13:22 respectivamente, antes de ser retomado às 14:10. Um total de 30 vôos foram atrasados. A Reuters e Korea JongAnd Daily fontes disseram que os vôos foram suspensos a pedido dos militares sul-coreanos.

Os drones norte-coreanos entraram no espaço aéreo sul-coreano pela primeira vez desde 2017, disse a Yonhap News Agency.

As duas Coreias estão em conflito desde 1950. Em 1953, uma trégua foi assinada entre os Estados, mas as partes não concluíram um tratado de paz de pleno direito.

Em 23 de dezembro, a RPDC (Coréia do Norte) lançou um míssil balístico em direção ao Mar do Japão. Foi aconselhado aos navios localizados na área que não se aproximassem dos destroços do míssil.