Três pessoas morreram quando os destroços de um drone ucraniano caíram na área de um aeródromo militar na região de Saratov, na Rússia, disse o Ministério da Defesa russo.

"Em 26 de dezembro, por volta da 01:35 hora de Moscou, a defesa antiaérea das Forças Aeroespaciais russas abateu um veículo aéreo ucraniano não tripulado a baixa altitude quando se aproximava do aeródromo militar Engels, na região de Saratov. Como resultado da queda dos destroços do drone, três militares russos do pessoal técnico que estavam no aeródromo ficaram fatalmente feridos", disse o ministério em uma declaração.