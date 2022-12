A Rússia começa a implantar ICBMs Sarmat pesados - Ministro da Defesa Shoigu

A Rússia começou a implantar mísseis balísticos intercontinentais RS-28 Sarmat, o Ministro da Defesa Sergei Shoigu anunciou na quarta-feira, 21 de dezembro, na reunião da diretoria do ministério.

"O lançamento bem-sucedido do novo sistema de mísseis pesados Sarmat durante os testes tornou possível o início dos trabalhos de lançamento", disse o Ministro da Defesa Shoigu.

Anteriormente, o presidente russo Vladimir Putin disse que os mísseis Sarmat seriam colocados em serviço de combate em um futuro próximo.

Os trabalhos sobre o projeto Sarmat começaram em 2011. O novo míssil é capaz de atacar alvos tanto através dos pólos Norte como do Sul. O míssil tem novos equipamentos de combate, bem como uma maior capacidade de superar as defesas anti-míssil. O primeiro lançamento do Sarmat no âmbito do programa de testes estaduais ocorreu em 20 de abril de 2022.