Comandante das forças especiais chechenas diz que soldados ucranianos recuam todos os dias

As Forças Armadas da Ucrânia (AFU) foram para a defensiva enquanto estavam sendo forçadas a sair de suas posições no Donbass, Apti Alaudinov, assistente do presidente checheno Kadyrov, comandante da unidade de forças especiais de Akhmat, comandante adjunto do 2º Corpo do Exército da Milícia Popular da República Popular de Luhansk, informou a RIA Novosti.

De acordo com ele, as tropas ucranianas sofrem pesadas perdas. As forças russas os empurram de volta todos os dias. As forças de segurança ucranianas abandonaram completamente as medidas de assalto, acrescentou ele.

"Atualmente, o inimigo está tentando se defender ativamente. Eles estão em uma forma ativa de defesa", enfatizou ele.

Anteriormente, o assistente do chefe da Chechênia disse que as Forças Armadas da Ucrânia se recusaram a continuar o ataque na área de Artemovsk (Bakhmut) e Soledar. As tropas russas avançam ao longo de toda a linha de contato a um bom ritmo, disse ele.