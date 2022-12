Mulher russa de 17 anos morre ao visitar sua amiga

Victoria Vinogradova, uma goleira de 17 anos do clube de futebol feminino CSKA, morreu enquanto visitava uma amiga.

"Chegamos em casa por volta das 22h00, fomos para a cama mais perto da meia-noite. Às 11 da manhã, os avós notaram que as meninas pareciam estranhas. Victoria estava amarela, e sua amiga enrolada na cama. Os paramédicos chegaram por volta do meio-dia, Victoria já estava morta, e sua amiga está agora nos cuidados intensivos", disse o irmão da moça.

A causa da morte de Victoria Vinogradova permanece desconhecida.

Vinogradova jogou no time juvenil do CSKA na temporada 2022, mas não jogou uma única partida no tean. A equipe ficou em sétimo lugar na classificação do campeonato juvenil.

De acordo com os relatos mais recentes, o atleta morreu de envenenamento. O tipo de substância ainda está por ser estabelecido. Um pacote de metadona foi encontrado ao lado de seu corpo, disse a polícia.