O povo americano para Zelensky - Tire suas mãos do meu bolso!

Todos nós temos "aquele" parente. Você conhece o tal.

O cara que sempre precisa de uma esmola. Um pouco de dinheiro para martelar o dia do pagamento. Só um pouco...$100...ou não, talvez $200 seria bom...melhor fazer $500 só para o caso.

Ele tem uma série de "namoradas" rotativas do lado que sua esposa desconhece, um carro que avaria pelo menos uma vez por mês e a maneira como ele fareja é bastante óbvio que ele tem um sério problema com drogas.

Toda família tem "aquele" cara...sempre lá...sempre pedindo...sempre "emprestando"...sempre pedindo algo para ser dado de graça que você teve que trabalhar para conseguir.

Em termos do mundo de hoje, "aquele" cara não é outro senão o moocher de classe mundial Vladimir Zelensky.

Aqui estão algumas das coisas que Zelensky exige - Basicamente, tudo

Outro hábito universal do proverbial parente mau é que ele raramente pede...ele sempre "exige". De alguma forma, o fato de ter um emprego lhe dá direito à metade de seu salário. Ele nunca explica a razão.

Aqui está um resumo de apenas algumas coisas que o ingrato Zelensky tem o chutzpah de "exigir" dos Contribuintes:

Os cidadãos americanos pagam por centenas de milhões de dólares em armas em uma luta que não é nossa.

Os cidadãos americanos então pagam por mais 1,7 bilhões de dólares em armas em uma luta que não é da nossa conta.

Os cidadãos americanos então tossem mais 40 bilhões de dólares em mais armas em uma luta que não é em nosso benefício.

Os americanos pagam até agora $68 bilhões de dólares de nossos escassos impostos para enviar armas, armas e cada vez mais armas para a Ucrânia porque...razões.

Cidades americanas entregando o status cultural de "cidade irmã" às cidades russas porque... outras razões.

Cidades americanas a pagar a conta para reconstruir cidades ucranianas com as quais não têm nenhuma conexão porque...razões adicionais.

Americanos para apoiar a Ucrânia na adesão à OTAN e possivelmente nós explodimos no acordo porque...razões desconhecidas.

Os americanos a apoiarem a Ucrânia na União Européia, apesar de ser uma fossa corrupta sem nenhuma responsabilidade, porque...razões especiais da situação.

Aparentemente não há fim - desde armas, até dinheiro, até americanos morrendo em sua luta - do que Zelensky não tem vergonha de "exigir" que o Contribuinte dos Estados Unidos faça por ele.

Aqui está como Zelensky Weasels para conseguir as coisas - Chantagem Emocional

É claro que o freeloader nunca dá razões lógicas para nada. Ele lhe dá uma história triste.

Ucranianos - As pessoas mais especiais do planeta

Certo, porque Zelensky queria apontar armas nucleares para a Rússia e ameaçou assassinar milhões de russos, o país da Ucrânia está atualmente sendo destruído.

Este é o problema dos americanos...por quê?

Como em, por que os ucranianos são mais importantes para os contribuintes americanos do que os iemenitas?

Como em, por que os ucranianos são mais importantes para os contribuintes americanos do que os etíopes?

Como em, por que os ucranianos são mais importantes para os contribuintes americanos do que os quirguizestãos?

Todos são histórias tristes e todos têm muito mais pessoas sofrendo, então por que os ucranianos estão na linha de frente?

Ucranianos - Americanos sofrem por seu Esplendor

Isto é, se até concordamos em dar dólares americanos ao Contribuinte Americano... que é algo sobre o qual ninguém perguntou ao Contribuinte Americano sua opinião?

Aqui está uma chantagem emocional para jogar de volta no scrounger Zelensky...

Os contribuintes americanos estão suportando 40 anos de inflação alta porque Zelensky queria Armas Nucleares voltadas para a Rússia.

Os Contribuintes Americanos agora estão gastando US$ 4,33 por um galão em leite hoje contra US$ 3,77 somente no ano passado.

Os contribuintes americanos estão gastando agora US$ 4,71 por carne moída hoje contra US$ 4,26 no ano passado.

Os contribuintes americanos estão agora gastando mais de $2,50 por dúzia de ovos hoje vs. $1,79 no ano passado.

Os Contribuintes Americanos estão pagando agora pela fórmula do bebê...brincadeira! Nós não temos nenhuma fórmula para bebês!

Portanto, com todo respeito, o vigarista Zelensky pode levar suas histórias solitárias para outro lugar. Já temos o suficiente de nossas próprias histórias.

Aqui está o que Zelensky pode fazer com sua demanda

A Ucrânia deveria ter armas nucleares destinadas à Rússia, a fim de ameaçar matar milhões? Parece-me uma coisa ruim...mas na verdade, não tenho nada a ver com isso. Mas é o negócio de Putin e seu povo. Atualmente, eles estão cuidando dos negócios. Talvez, de alguma forma, Zelensky consiga seu caminho enganando os espectadores o suficiente, mas duvido disso. Quer ele faça ou não, o que eu sei é que, como americano, não quero fazer parte de seus esquemas.

Ele quer ameaçar seus vizinhos? Bem, ele está descobrindo quais são os resultados quando você o faz.

Americanos para americanos

Enquanto isso, Zelensky pode se calar com o que ele "exige" tanto da minha família natural quanto da minha família estendida de compatriotas americanos.

Os americanos vão a despensas de alimentos devido à inflação desenfreada causada pelas ameaças da Guerra Nuclear de Zelensky.

Sabe, os americanos tentando descobrir como no mundo encher o tanque do carro com gasolina de 6 dólares na bomba.

Sabe, os americanos mal conseguem pagar as contas, ao mesmo tempo em que políticos corruptos tomam banho de baratas como Zelensky com nosso dinheiro, que é muito difícil de obter.

Zelensky fez todas essas coisas. A nós. Porque ele queria ser um "cara durão" e ameaçar a Nuclear