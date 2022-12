O que há de errado com o uso de pronomes em inglês hoje em dia?

Minha professora de inglês da sétima série, a Sra. Pickett, que me ensinou primeiro sobre o uso adequado dos pronomes, se ela pudesse ler um artigo no jornal sobre Sam Brinton.

Muitas pessoas podem não saber o nome, mas aposto que a maioria já ouviu falar do ladrão de bagagens não-binário, que trabalhou como secretário assistente do Departamento de Energia dos Estados Unidos no Escritório de Energia Nuclear. Muitos de vocês também reconhecerão sua foto. Ele foi demitido recentemente do cargo.

Se você não o viu nas notícias, ou não ouviu falar dele, ele é um cara branco careca com bigode, batom vermelho borrado e vestindo um vestido de noite vermelho. É apenas um cara normal.

Se você tem acompanhado as notícias ultimamente, você também pode ter ouvido falar de suas escapadelas. Ele é a pessoa, que trabalhou para o governo na administração Biden e é acusado de roubar bagagens dos carrosséis de bagagem do aeroporto em Minnesota e Nevada. Ambos os aeroportos têm provas em vídeo de que ele roubou a bagagem e ambos emitiram mandados de prisão.

Desculpe! Eu tenho dito "dele/ele". Meu erro é que ele não é mais um "ele". Eu acho que ele é um "eles/eles". Ou talvez ele seja um "ele"?

Eu realmente não tenho certeza do que é esta "coisa". Eu sei que ele é um ladrão acusado. Talvez ele tenha sido abandonado de um OVNI por roubar o anel de plasma de seu amigo ou algo assim. Talvez ele não seja um humano de todo, mas algum tipo de transformador acordado? Megafreak? Quem sabe?

Escrever esta coluna nos velhos tempos seria mais fácil. Naquela época, nós escrevíamos sobre o básico. Você sabe, as seis noções básicas de qualquer história, quem, o quê, quando, por que, onde e como. É claro, o "quem" da história sempre foi um dado adquirido. Um ele ou um ela? Talvez um ele, se a história fosse realmente interessante e um pouco pervertida.

Nunca um "eles" ou um "eles". Mas agora....

O Sr. Brinton é "não-binário" ou assim ele afirma. A pergunta é se ele é um Sr., uma Sra. ou outro? O camarada pode funcionar, pois tenho certeza de que ele é liberal.

Estou realmente confuso. Mas eu sou uma criança dos anos 60, por isso tenho a mente aberta e respeito sua escolha de se identificar como ele deseja.

De qualquer forma, eu saltei recentemente para o vagão liberal e comecei a me identificar como o rei não binário da Inglaterra. Basta me chamar de Sua Majestade ou Ele Majestade. Apenas para acompanhar o que o atual despertarismo julgar apropriado para chamar de realeza não binária. Anos atrás, todos pensavam que eu estava louco quando mencionei meu plano de conversão. Mas hoje sinto que todos vão me aceitar.

Basta me chamar de Ele Majestade.

Eu sei que todos os esquerdistas que lerem isto me chamarão de maluco conservador de direita, mas na verdade, eu sou apenas sua gestão diária do moinho Rei não binário da Inglaterra. Por favor, não me julgue. Apenas me chame de Sua Majestade e todos nós nos daremos bem.

Embora eu tenha uma exigência como Rei não binário da Inglaterra:

Para a mídia acordada, por favor, use gramática apropriada ao escrever e editar artigos de notícias ou colunas sobre pessoas não-binárias. Não escreva em Woke, gramática não binária, quando descrever essas pessoas. Diga a verdade. Eles ou são homens ou mulheres. Use a gramática apropriada nos artigos. Você sabe, ele, ela, ele, ela, etc.

Se você escrever sobre mim, use ele. Use a gramática apropriada. Deixe de ser um jornalista acordado. Pare de sugar para a esquerda. Faça seu trabalho.

E por favor, pense na pobre Sra. Pickett. Por favor, não a faça rebolar no túmulo dela novamente. A última vez que ela rolou foi quando eu fui ordenado rei não binário da Inglaterra.