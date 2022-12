Sobre a luta do bem contra o mal do ponto de vista do físico

Como físico, eu vejo a física em todos os lugares. As leis fundamentais da física permitem que este universo funcione, portanto, isto não é surpreendente. Da mesma forma, como um cristão ortodoxo, vejo os milagres de Deus em todos os aspectos de nosso mundo natural. Quando reflito sobre a espiritualidade e nosso Criador, muitas vezes encontro inspiração na física para explicar algumas das questões morais que devemos enfrentar como seres humanos.

Infelizmente, porém, também testemunho esforços incessantes para remover Deus de nossa esfera de realidade e, neste vácuo de ignorância e amoralidade, promover o anti-Deus (Satanás). Exemplos recentes destes esforços podem ser encontrados aqui, aqui e aqui. Neste espírito, tive recentemente uma epifania usando a física para explicar ou pelo menos analogizar a escolha mais importante que todos nós devemos fazer: escolher o bem contra o mal.

Partículas quânticas, como elétrons e prótons, que têm um grau quântico de liberdade de giro na presença de um campo magnético, assim como um topo giratório, um giroscópio ou um pneu de bicicleta, girando sobre uma extremidade de seu eixo de rotação na presença da gravidade.

O ângulo entre o eixo de rotação e o campo gravitacional (que aponta verticalmente para baixo) pode assumir qualquer valor classicamente. A freqüência desta precessão é proporcional ao campo externo aplicado. Para o spin ½ partículas quânticas (por exemplo, prótons e eleições) submetidas a um campo magnético aplicado externamente, há uma precessão semelhante sobre o campo, mas neste caso, há apenas duas opções: ser alinhado com o campo magnético aplicado externamente (spin "para cima") ou anti-alinhado com o campo (spin "para baixo"). Os físicos freqüentemente atribuem a direção "z" como a direção do campo magnético aplicado. Então, há total incerteza ou "liberdade" de precessar-se nas direções x e y. Ambos os estados de giro ("para cima" ou "para baixo") estão separados em energia um do outro. Sem a presença do campo magnético, todos os giros seriam indistintos e girariam em direções aleatórias. Este conceito é a base da moderna ressonância magnética nuclear (RNM), Ressonância Magnética (MRI) e Ressonância Eletrônica de Giro (ESR).

Se agora consideramos o Espírito Santo como um "campo", os seres humanos, como as rotações, alinham-se ou se contra-alinham com este campo. Eles têm assim a liberdade de se alinharem com Deus ou de irem contra Ele. Nosso "giro" é nossa liberdade fundamental e irrevogável dada por Deus dentro de nosso plano de existência, mas transcendendo este plano (ou seja, fora de nosso espaço-tempo 4 dimensões) é o espaço infinito de Deus.

Satanás escolheu se rebelar e trabalhar contra Deus e assim procurar destruir Sua maior Criação: O homem de quem ele tem ciúmes. Satanás procura assim puxar as almas para sua "órbita" e transformá-las/alinhá-las contra Deus. Deus nos deu uma escolha muito simples: Seguiremos a Deus ou ao anti-Deus (Satanás)? Na mecânica quântica, não há outro estado "entre" para as partículas spin ½ na presença de um campo magnético. Elas ou estão alinhadas com o campo ou alinhadas contra o campo. Como criaturas formadas em parte pela magia e milagre da mecânica quântica, também temos apenas duas opções: estar com Deus ou contra Deus. Não há nenhum estado intermediário - nenhum "compromisso". Em um momento em que o poder de Satanás está crescendo na Terra à medida que nos afastamos e censuramos a Deus, é absolutamente crítico para nós entender a escolha mais importante de nossa vida. Quando nascemos, estamos todos inicialmente alinhados com Deus através da bênção do Espírito Santo que criou nossas almas no momento da concepção. Entretanto, na presença do frio engano e da tentação de Satanás, é fácil cair na energia inferior/no estado/na armadilha maligna não-alinhada e, uma vez nesse estado, é muito desafiador realinhar-nos com Deus sem a ajuda de Deus através do perdão para nos trazer de volta a Sua Graça e assim alinhados com Sua Vontade.

No céu, Deus só admite almas que estão alinhadas com Ele e assim O seguem e O amam como Ele nos ama. Nossas vidas são essencialmente uma tribulação para resistir à tentação de cair na fria armadilha amoral de energia inferior que Satanás coloca para todos nós.

Embora nosso universo espaço-temporal tetradimensional não seja mais do que um sub-menino dentro do espaço infinito da criação de Deus, não seria surpreendente se as leis da física em nosso mundo tivessem alguma conexão/intersecção com as leis mais universais e transcendentes de Deus (por exemplo, a lei da atração gravitacional e do amor).

Neste breve ensaio, fornecemos uma analogia baseada na física da escolha mais importante que faremos, que demonstra que a ciência e a teologia não precisam entrar em conflito umas com as outras, mas podem, ao contrário, inspirar-se mutuamente. Também dá uma interpretação visual do que estamos lutando contra em uma época em que a luta do bem contra o mal é contínua e grande parte da humanidade está congelando na escuridão fria, vazia e irrecuperável.