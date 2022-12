Recep Erdogan quer que a Rússia faça a Europa depender da Turquia

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que a Turquia poderia fornecer gás natural da Rússia e do Turcomenistão para a Europa. Ancara considera esta oportunidade muito promissora.

"Se falamos sobre se o Turcomenistão tem ou não a capacidade de vender seu gás natural diretamente à Europa, então a Turquia, naturalmente, é um importante centro para a venda de gás turcomeno à Europa. Os recentes eventos com a venda de gás natural russo para a Europa através de nós, e a venda de gás turcomeno através de nós será, naturalmente, um passo importante", disse Erdogan aos repórteres depois de voltar do Turcomenistão.

O Presidente da Turquia observou que, para implementar o fornecimento de gás turcomeno à Europa através da Turquia, o Turcomenistão precisa resolver a questão com o Azerbaijão".

"Entretanto, um passo precisa ser dado aqui". O que é isso? O Turcomenistão, como território costeiro do Mar Cáspio, deve resolver esta questão com o Azerbaijão", RIA Novosti cita o Presidente da Turquia como dizendo.

Erdogan falou sobre o acima exposto ao voltar da cúpula, na qual os presidentes do Turcomenistão e do Azerbaijão também participaram. A cooperação no campo da energia foi um dos principais assuntos na agenda da cúpula.

O Turcomenistão tem grandes reservas de gás natural. O interesse da Turquia no fornecimento de gás do Turcomenistão é óbvio. Mais importante ainda, a Turquia quer obter gás do Turcomenistão para poder vendê-lo posteriormente para a Europa.

Para que esta iniciativa se torne real, é preciso construir um gasoduto do Turcomenistão através do Mar Cáspio até o Azerbaijão. O projeto de tal gasoduto existe, mas em 2021 foi arquivado por um período indefinido. De acordo com Erdogan, cabe ao Turcomenistão resolver esta questão com o Azerbaijão, mas nenhum progresso significativo foi feito sobre esta questão ainda.

Quanto ao fornecimento de gás russo, o presidente russo Vladimir Putin disse em outubro que a Rússia poderia transferir o trânsito de gás dos Nord Streams para a região do Mar Negro e para a Turquia.

O presidente russo discutiu a idéia com o presidente da Turquia, e ambos instruíram seus especialistas a resolverem a questão em detalhes rapidamente. Ancara anunciou mais tarde que o centro de distribuição de gás do projeto seria localizado na parte européia do país, enquanto o mapa rodoviário poderia ser desenvolvido antes do final do ano.

A liderança turca não faz segredo do fato de que eles gostariam de construir um centro de distribuição de gás no país onde os fornecimentos de gás da Rússia e do Azerbaijão convergiriam. O Turcomenistão e talvez o Oriente Médio poderiam se tornar parte do projeto no futuro.

Se o plano se tornar realidade, a Turquia se tornará o ponto mais importante para o fornecimento de gás natural aos países do sul da Europa, com acesso à Europa Central. Obviamente, Ancara fará o seu melhor para levar este plano adiante e torná-lo realidade.