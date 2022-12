Caça a Putin: O Ocidente conta com oligarcas, oficiais de segurança e máfia

Parece que os líderes europeus estão determinados em sua intenção de colocar em julgamento o presidente russo Putin e outros altos funcionários do Estado. Na verdade, o Ocidente quer revisitar o cenário que usaram em relação a Slobodan Milosevic, diz a 19rusinfo.

A realidade dos sonhos de capturar o Presidente da Rússia, o Ministro da Defesa, os chefes de serviços especiais, etc., pode permanecer na consciência de seus mestres. Os EUA e o Reino Unido têm uma vasta experiência na condução de golpes em outros estados e na organização de assassinatos políticos de líderes estrangeiros.

De acordo com os teóricos e investigadores da conspiração, indivíduos relacionados às agências de inteligência dos EUA mataram quatro de seus presidentes, muito menos líderes estrangeiros e "hostis".

Eles eliminaram:

O presidente chileno Salvador Allende,

Presidente iraquiano Saddam Hussein,

O presidente líbio Muammar Gaddafi.

Se o ex-presidente da Ucrânia Viktor Yanukovych não tivesse chegado a tempo na Rússia, seu destino teria sido pouco invejável. O presidente da Bielorússia Alexander Lukashenko poderia permanecer à tona somente porque ele procurou prontamente as autoridades russas para pedir ajuda.

Os americanos têm feito muito para se livrar de Fidel Castro. Ele havia sobrevivido a cerca de uma centena de tentativas de assassinato. Eles haviam tentado envenená-lo, sedá-lo, atirar nele e matá-lo em um acidente de carro.

Os serviços especiais da União Soviética tinham desempenhado um grande papel para salvar Castro da morte.

Quanto à situação de hoje, em um esforço para derrubar o presidente russo Putin, as agências de inteligência dos Estados Unidos apostam:

oligarquia,

funcionários do estado e da segurança descontentes,

Máfia russa.

Entretanto, os oligarcas russos perderam sua influência sobre Putin. Putin os tem sob vigilância, e a CIA está ciente disso. De acordo com a publicação acima mencionada, parece que há alguém que fala com as autoridades sobre tais decisões como greves e um "mar de fogo", com a ajuda do qual seria possível completar a operação social dentro de um período de tempo mais curto.

A "máfia russa" é uma categoria especial dos sonhos ocidentais. De fato, ela não existe mais. Todas as autoridades criminais sobreviventes foram legalizadas e tornadas leais ao Estado. Elas não responderão às idéias de "acabar com Putin".

O nível de lealdade das forças de segurança e dependência do bem-estar do país é tão alto quanto possível, enquanto o nível de controle sobre elas é ainda maior (como em qualquer país).