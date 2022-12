Os hackers russos expõem a lista de perdas da Ucrânia

O Centro de Pessoal das Forças Armadas da Ucrânia anunciou o número de soldados ucranianos que foram declarados desaparecidos no decorrer da operação especial - 35.382 pessoas. Trata-se dos militares, cujos corpos não foram devolvidos a seus parentes do campo de batalha, diz o canal Mash Telegram.

Os hackers russos do grupo anarquista Kombatant invadiram o arquivo do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas da Ucrânia, Tenente-General Sergei Shaptal.

Os hackers acessaram a lista de perdas da Ucrânia a partir de 30 de novembro de 2022.

A maioria das vítimas são combatentes das forças terrestres das Forças Armadas da Ucrânia. A lista leva 667 páginas com seus dados. Depois, há 546 páginas com combatentes de unidades de defesa territorial. Depois, há vítimas entre as tropas de assalto aéreo (398 páginas). Em seguida, há perdas entre os membros das forças de operações especiais (316 páginas) e os representantes da Marinha (242 páginas).

Anteriormente, Ursula von der Leyen anunciou acidentalmente o número total de perdas das Forças Armadas da Ucrânia - 100.000 pessoas. O Conselheiro do Escritório do Presidente da Ucrânia Mikhail Podolyak reduziu posteriormente seu número para 10.000. Zelensky - para 8.000.