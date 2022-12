PMC Wagner: Combatentes ucranianos mostram resistência que não se viu no século passado

As Forças Armadas da Ucrânia (AFU) na aldeia de Donetsk, em Opytnoe, estão resistindo a um nível "que talvez não se tenha visto na história do século passado", disse Yevgeny Prigozhin, o fundador da empresa militar privada Wagner, seus relatórios do serviço de imprensa.

Os jornalistas pediram ao Prigozhin para comentar as reportagens sobre as tropas russas assumindo o controle da vila de Opytnoe, na República Popular de Donetsk.

"Eu já disse antes que há batalhas sangrentas acontecendo por lá. O inimigo está colocando resistência a um nível que talvez não se tenha visto na história do século passado", o serviço de imprensa citou Prigozhin como dizendo.

O PMC Wagner estabeleceu a regra de não reportar a captura de assentamentos dentro de um ou dois dias. É preciso primeiro resistir a todos os contra-ataques antes de fazer qualquer anúncio e içar a bandeira russa, disse Prigozhin.

No início de novembro, foi relatado que membros do PMC Wagner estavam lutando pelo subúrbio do sul de Artemovsk (Bakhmut) - a vila de Opytnoye. Esta é uma das áreas mais difíceis - a captura da cidade vai quebrar a logística das Forças Armadas da Ucrânia.

Os correspondentes militares do WarGonzo Telegram relataram que as tropas russas tinham tomado quase 90% do território na área da aldeia de Opytnoye sob controle.